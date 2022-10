Sébastien Ogier não descarta regresso a tempo inteiro ao WRC

Já com oito títulos mundiais, está perto do recorde do compatriota Loeb, que conquistou nove.

Segundo no Monte Carlo e na Nova Zelândia, tendo feito apenas quatro ralis do Mundial, o francês Sébastien Ogier, que há duas semanas viu o jovem colega Kalle Rovanpera suceder-lhe como campeão mundial, não descarta um regresso a tempo inteiro ao WRC.

"Decidir ir a Monte Carlo não é difícil. Para o resto do programa temos de decidir. Estou feliz por a Toyota me continuar a oferecer um programa parcial, acho que funciona para ambos os lados", disse o francês de 38 anos, revelando que "não vou dizer que nunca voltarei a competir a tempo inteiro, mas quero passar algum tempo com a família".

Ogier, já com oito títulos mundiais, está perto do recorde do compatriota Loeb, que conquistou nove, e este ano experimentou o Mundial de Resistência, mas sem grande sucesso. "Nada mudou no meu amor pelos ralis. Estou ansioso para voltar a alguns dos que gosto", revelou.