Sébastien Loeb lidera rali da Turquia após duas especiais

Sébastien Loeb (Hyundai i20) terminou esta sexta-feira o primeiro dia na liderança o rali da Turquia, quinta prova do Mundial, com 1,2 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa, o belga Thierry Neuville.

Com duas especiais disputadas, Loeb aproveitou a posição de partida mais vantajosa e o conhecimento da prova turca, que já venceu por três vezes.

Apesar de não participar a tempo inteiro no campeonato, Loeb foi aposta da Hyundai para esta prova na tentativa de maximizar o número de pontos somados para o Campeonato de Construtores.

Com os primeiros 25 quilómetros cronometrados disputados, Loeb gastou 18.50,9 minutos, menos 1,2 segundos do que Neuville e 1,3 do que o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), líder do Mundial.

"Esperava que pudéssemos lutar pelos primeiros lugares, mas não esperava liderar. Para mim é um novo rali e, por isso, estou em desvantagem", disse o antigo campeão mundial.

Vencedor de nove campeonatos entre 2004 e 2012, Loeb contou que teve "boas sensações" durante o dia de hoje, mostrando-se "satisfeito com a precisão" das notas.

Esta é a primeira prova de Loeb desde a abertura do campeonato, no passado mês de janeiro, em Monte Carlo.

Para sábado estão previstas mais seis especiais, com um total de 107,38 quilómetros para fazer ao cronómetro.