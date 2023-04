Sébastien Loeb deu um autêntico festival no Rali dos Açores

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Prova teve um duelo entusiasmante entre os eneacampeão mundial e Andreas Mikkelsen.

O francês Sébastien Loeb venceu o Rali dos Açores, no qual se estreou este ano, depois de um interessante duelo com o dinamarquês Andreas Mikkelsen, ambos com os novos Skoda Fabia Rally2.

Embora não pontuando nem para o Europeu nem para o Campeonato de Portugal, a prova açoriana foi um desfile de estrelas e uma prova de estreias para o nove vezes campeão mundial, que pela primeira vez teve como navegadora, fora de França, a sua companheira, Laurène Godey, e também nunca tinha andado com o Skoda da categoria Rally2.

Depois de ter dominado o primeiro dia, Loeb passou o sábado a controlar a aproximação de Mikkelsen, outro piloto vindo do WRC. O dinamarquês venceu a maioria das classificativas do dia, mas mesmo assim terminou a 19,2 segundos de Loeb, que fechou o rali sendo o mais rápido na Power Stage.

O espanhol Nil Solans foi o terceiro, a 1m17.8s, e Ole Veiby o quarto, a 1m32.9s. Na quinta posição terminou o melhor português, Ricardo Moura, que perdeu 1m40.1s para Loeb, mas venceu a prova do regional.

Todos os oito primeiros classificados alinharam com Skoda Fabia.