Sébastian Loeb: "Tenho boas memórias de Portugal e de Montalegre"

Apresentação do Mundial de Rallycross de Montalegre

Redação com Lusa

O piloto Sébastian Loeb espera voltar ao pódio em Montalegre, na segunda de nove etapas do mundial de ralicrosse, a três e quatro de junho, repetindo os feitos de 2017 e 2018, quando competiu nesta prova transmontana.

"Tenho boas memórias de Portugal e de Montalegre. Quando surgiu a oportunidade de voltar, ao volante de um carro mítico, mas agora elétrico (Lancia Delta Evo-e) só tinha de aproveitar", disse o francês, em Vila Nova de Gaia, onde a competição foi apresentada.

Loeb, que competiu em ralicrosse entre 2016 e 2018, entende que parte "em desvantagem" pelo facto de ter um "carro novo, sem grande experiência, que está a partir do zero", ao contrário dos seus principais oponentes.

"Será difícil prever, mas este fim de semana já vamos testar tudo e ficarei com uma ideia mais concreta do que poderei fazer", assumiu, elogiando a "pista espetacular e muito exigente" de Montalegre.

Sébastian Loeb, que recentemente venceu o Rali dos Açores, deixou ainda um desafio aos seus adeptos portugueses para comparecerem em Trás-os-Montes, prometendo dias de competição "muito entusiasmantes".

O sueco Niclas Grönholm será um dos seus principais rivais, confiante de que o "trabalho de inverno" seu e da sua equipa lhe permita voltar a vencer em Montalegre, algo que já conseguiu por duas vezes.

"Gosto muito desta pista, pela parte da terra que nos permite ser agressivos nas curvas, algo bom para os espetadores e para os pilotos. Proporciona grandes corridas e imagens espetaculares", elogiou.

Clara Andersen é a única piloto feminina no circuito e chega com a "ilusão de poder lutar para regressar ao pódio" que atingiu em 2022, o seu primeiro no mundial.

"Vai ser muito interessante. Não sabemos o momento em que cada um está, mas é sempre excelente competir contra adversários tão talentosos. Depois dos testes terei uma ideia do que poderei fazer em Montalegre, de onde guardo excelentes memórias e jamais esquecerei", vincou.

Bernardo Sousa, ex-campeão nacional de ralis, será o embaixador da prova, esperando um fim de semana "com sensações fortes, com carros em luta direta, em batalhas muito aguerridas e com muitos toques".

A autarca Fátima Fernandes destacou a "capacidade dos transmontanos em organizar provas de nível mundial", considerando, no ano em que Montalegre celebra os 750 de atribuição de foral de vila, que o concelho não é do interior, mas dos mais centrais do país, "dada a maior proximidade à Europa".

Organizada pelo Clube Automóvel de Vila Real, o World RX of Portugal volta a ter em 2023 o Campeonato do Mundo da categoria rainha (RX1e), o Campeonato da Europa de Supercars (RX1), o Campeonato da Europa de S1600 (RX3) e uma prova de suporte de Kartcrosse.

Portugal vai estar representado por um total de 11 pilotos, nomeadamente José Oliveira, João Ribeiro, Mário Barbosa, Jorge Machado, André Sousa, Rogério Sousa, Tiago Ferreira, António Sousa, Joaquim Machado, Leonel Sampaio e Sérgio Dias.

O mundial de ralicrosse passa pela Europa, África e Ásia, terminando em novembro em Hong Kong.