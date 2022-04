"Se Max Verstappen não começar a ganhar, será uma bomba-relógio"

Ao cabo de três provas, Max Verstappen segue na sexta posição do Mundial Pilotos, fruto da vitória na Arábia Saudita, única corrida que concluiu esta época.

Três corridas do Mundial de 2022 disputadas, duas desistências - quando seguia na segunda posição - e uma vitória. O início de temporada de Max Verstappen está a ser acidentada e a ausência de resultados preocupa o atual campeão do Mundo de Fórmula 1. E a própria Red Bull.

"Perante o atual desempenho do carro, algumas vezes falta confiança para manter o estilo agressivo dele [Verstappen]. Isso nota-se quando vemos que Sergio Perez está mais perto dele do que no passado. Se ele [Max Verstappne] não começar a ganhar, será uma bomba-relógio", disse - destacou Helmut Marko, diretor da escuderia.

Apesar de tudo, Marko considera que o piloto dos Países Baixos é hoje em dia um piloto mais calmo do que no passado recente. "Max Verstappen é um piloto apaixonado e emocional, que diz sempre o que pensa. Mas, na minha opinião, ele está muito mais tranquilo do que anteriormente", disse.

