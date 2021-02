"Schumacher enganou-me. Quando perguntas se conheces um circuito não é como turista..."

Fundador e antigo dono da Jordan, primeira equipa de Michael Schumacher na F1, recordou em entrevista à BBC como foi "descaradamente" enganado pelo empresário do alemão (Willi Webber) e pelo próprio piloto.

Eddie Jordan, fundador e antigo dono da Jordan, primeira equipa de Michael Schumacher na Fórmula 1, recordou em entrevista à BBC como foi "descaradamente" enganado pelo empresário do alemão (Willi Webber) e pelo próprio piloto - que alinhou na história inventada -, para que Mick, ainda com 22 anos, tivesse a oportunidade de se estrear na F1 e substituir Bertrand Gachot, condenado a dois anos de prisão por atirar gás lacrimogéneo a um taxista, no GP da Bélgica.

"Ele enganou-me descaradamente. Antes da corrida na Bélgica perguntei-lhe se já tinha estado no circuito de Spa-Francorchamps. E quando perguntas algo assim não estás a querer saber se lá esteve enquanto turista. Perguntas se esteve como piloto, a competir. Mas ele não a conhecia como piloto", começou por contar.

"[Michael Schumacher] Foi a Spa com o pai quando ainda estava no karting, mas nunca tinha pilotado na pista. Isso fez com que o que conseguiu naquele fim de semana fosse ainda mais significativo", concluiu.

De salientar que o alemão surpreendeu tudo e todos ao fazer o sétimo melhor tempo na qualificação. No entanto, a corrida acabou por não lhe correr de feição, tendo de acabar a mesma por problemas mecânicos.