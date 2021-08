Santiago do Cacém acolhe etapa do Mundial de enduro em outubro

Redação com Lusa

Quinta prova da competição estava prevista ocorrer em solo alemão, mas a pandemia de covid-19 motivou a FIM a mudar o local de realização

O município de Santiago do Cacém vai acolher a penúltima etapa do Mundial de enduro, em outubro, na sequência do cancelamento da prova alemã em Zschopau, face à pandemia de covid-19, anunciou a Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

O organismo presidido por Jorge Viegas revelou, esta quarta-feira, o agendamento da próxima prova da competição, que arrancou em Marco de Canavezes, em junho último, para o município do distrito de Setúbal, depois do cancelamento da etapa alemã, em 27 de julho.

A competição germânica, prevista para as mesmas datas da agora marcada para Santiago do Cacém, tinha sido cancelada devido às restrições impostas localmente face à pandemia de covid-19, levando, então, a FIM a concluir que "simplesmente não é possível organizar o evento".

Até agora, já foram disputadas quatro etapas do Mundial de enduro, que vai terminar com uma prova em Langeac, em França, entre 15 e 17 de outubro.