Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico repleto de novidades na Alfândega do Porto

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Certame tem as portas abertas entre hoje e domingo, com um aumento de marcas e de estreias nacionais.

O 6º Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico (SAHE) é a partir de hoje, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, o palco das principais apresentações nacionais em termos de mobilidade descarbonizada, tendo ainda expostas algumas reinterpretações de veículos que marcaram épocas.

Até domingo, entre novidades e um forte apelo ao saudosismo, é possível ver o Nosmoke, que lembra o Mini Moke, um pequeno todo-o-terreno, mas é cem por cento elétrico.

Outra novidade apelativa é o Volkswagen ID Buzz, o regresso do famoso "Pão de Forma" em versão elétrica. Tem versões de passageiros e de mercadorias e sai da plataforma MEB do Grupo Volkswagen utilizada no ID.3 e ID.4, tendo o motor elétrico de 150 kW e bateria de 77 kWh, prometendo autonomia superior a 400 quilómetros. A seu lado, e pela primeira vez em Portugal, está o Volkswagen ID.5, o SUV coupé elétrico que anuncia autonomia de 520 quilómetros e tem 300 cavalos de potência.

A Nissan fez hoje a estreia do X-Trail, a quarta geração do seu crossover familiar, com espaço para sete pessoas e uma nova tecnologia: é um elétrico alimentado a gasolina, que dispensa carregamentos!

O Aiways U5 está em estreia no Norte, o Honda Civic Hibrid ainda em fase de lançamento, a Kia tem na Alfandega do Porto os novíssimos Sportage e Xceed, e na Opel o destaque é o Astra Híbrido Plug-in. Novos no salão, além da Airways, são a Polestar, Maxus e Tesla, havendo ainda a estreia da Bentley e um regresso da Porsche.

Há também estreias nas duas rodas, como a Kake e a Niu, mais a KTM Massina Aera 671, uma e-bike topo de gama.

Os bilhetes custam 8 euros e as crianças até 12 anos não pagam. Há códigos para utilização gratuita de trotinetes desde os parques de estacionamento.