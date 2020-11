Saiba mais sobre o percurso de Miguel Oliveira: os ingredientes de um campeão

Miguel Oliveira chegou ao MotoGP e às vitórias na classe-rainha a pulso e à base de sacrifícios como ir para Espanha bem cedo.

Quando chegou a Portimão para o Grande Prémio de Portugal, a 14.ª e última prova do Mundial de MotoGP, Miguel Oliveira era um dos favoritos ao triunfo, mas no que poucos apostariam era que o conseguisse de forma tão categórica, liderando em todas as voltas e chegando a ter mais de quatro segundos de vantagem para Franco Morbidelli e Jack Miller, cortando a meta com mais de três sobre segundo e terceiro.

Além de fechar a época em beleza, com a segunda vitória da carreira na classe-rainha, o piloto de Almada deixa um aviso à navegação para 2021, que já prepara. Ontem, rumou à Áustria para começar a trabalhar na nova temporada, em que passa a líder da equipa principal, "uma evolução natural", pois "já tinha uma ligação muito forte com a fábrica" no entender de Vítor Martins, comentador de MotoGP para a Sport TV, que anteontem ficou conhecido por cumprir a promessa de rapar o cabelo em caso de triunfo do português da KTM Tech3.