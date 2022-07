Russell e o acidente de Zhou: "Ele ficou simplesmente preso ali, sem ter para onde ir"

Piloto da Mercedes esteve envolvido no grave acidente de Zhou na partida do GP da Grã-Bretanha e foi o primeiro a chegar junto do acidentado Alfa Romeo do chinês

George Russel viveu bem de perto o acidente da partida do GP da Inglaterra, que culminou com o chinês Zhou capotando, fora da pista e preso dentro do cockpit do Alfa Romeo. Analisando tudo o que sucedeu, o inglês da Mercedes considera que a FIA deve aprender com o sucedido, especialmente com o efeito provocado pela colocação da barreira de pneus.

"Foi um incidente incrivelmente assustador, não apenas para ele, mas tenho certeza para todos na arquibancada também. Não foi nada bonito de ver. Ele ficou preso. Não havia nada que ele pudesse ter feito. Precisamos ter algo para impedir que um carro fique preso num espaço tão pequeno entre as barreiras de pneus e a rede de metal. Ele ficou simplesmente preso ali, sem ter para onde ir", contou aos jornalistas.