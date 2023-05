Russel visa Verstappen: "É um pouco triste ver como fez uma birra, ele já foi duro e bruto"

GP do Azerbaijão ainda dá que falar

A troca de palavras entre os pilotos de F1 George Russell (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull) prossegue, na sequência do incidente na primeira volta do sprint do GP do Azerbaijão (Baku).

Depois de Verstappen ter pedido explicações a Russell, agora foi o segundo a falar.

"É um pouco triste ver como ele fez uma birra. Ele já teve a sua quota de momentos como aquele, de ser duro e bruto a correr. Foi o único incidente a acontecer naquele fim de semana, de resto foi bastante aborrecido", frisou George Russell.