Rui Veloso vai cantar o hino no GP de Portugal em MotoGP: "Será muito especial"

Músico portuense é um apaixonado por desportos motorizados e amigo pessoal de Miguel Oliveira.

Será Rui Veloso a cantar o hino de Portugal antes do arranque do Grande Prémio Tissot de Portugal, no próximo dia 26 de março. Considerado como o "Pai do rock português", Rui Veloso é igualmente um amante confesso do desporto motorizado e muito em particular do MotoGP e de Miguel Oliveira, do qual é amigo.

"É para nós uma enorme satisfação ter o Rui Veloso a cantar o hino antes do arranque do Grande Prémio. Ele é uma das vozes de Portugal e tenho toda a certeza que vai ter com ele milhares de vozes a acompanhar aquele que é sempre um dos momentos especiais do Grande Prémio de Portugal. Estou certo que será um momento muito especial para todos nós", comentou Paulo Pinheiro, CEO da Parkalgar.

Aos 65 anos de idade, o natural de Lisboa, mas criado no Porto desde as três semanas de idade, lançou o seu primeiro álbum aos 23 anos. Intitulava-se "Ar de Rock" e a faixa "Chico Fininho" tornou-se um sucesso quase imediato.

Ao longo da sua carreira lançou dez álbuns de originais, três gravados ao vivo e duas compilações, a última em 2015. Rui Veloso está colocado na 14ª posição entre os músicos recordistas de vendas em Portugal, com mais de 1,2 milhões de discos.