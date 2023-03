Rui Veloso: "Sou fã do Miguel, gosto do muito meu país, não podia haver melhor"

Músico portuense vai cantar o hino nacional antes do Grande Prémio Tissot de Portugal, prova de abertura do Campeonato do Mundo de MotoGP'2023

"Para mim é uma honra, é a segunda vez que vou fazer isto ao vivo, a primeira foi num Portugal-Iranda de futebol e agora é o MotoGP", disse Rui Veloso sobre o facto de recair em si a responsabilidade de cantar o hino nacional antes do Grande Prémio Tissot de Portugal, a prova de abertura do Campeonato do Mundo de 2023.

"Gosto muito de motas, de MotoGP, que acompanho, sou fã do Miguel, gosto muito do meu país, não podia haver melhor", justificou o músico portuense, desde Roma, onde se encontra a passar uns dias de descanso, em exclusivo a O JOGO.

Tendo conhecido o malogrado Ayrton Senna, a paixão pelos desportos motorizados de Rui Veloso vem quase desde o berço. "É verdade, desde que me lembro que gosto de carros e motas", confirmou.