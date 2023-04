Rui Gonçalves termina rali Desert Challenge no segundo lugar

Redação com Lusa

O piloto português Rui Gonçalves (Sherco) terminou, no domingo, o rali de todo-o-terreno Desert Challenge no segundo lugar na competição das motas, numa prova marcada por dois acidentes mortais.

O piloto transmontano venceu quatro das sete especiais, incluindo a deste domingo, em Merzouga, mas uma penalização de 10 minutos sofrida na quinta tirada, por ter falhado um ponto de passagem obrigatória por escassas centenas de metros, impediu o triunfo português.

Rui Gonçalves concluiu as sete etapas a 5.49 minutos do vencedor, o seu companheiro de equipa espanhol, Lorenzo Santolino (Sherco). O também espanhol Pol Tarrés (Yamaha) foi o terceiro, a 1:33.00 horas.

Mário Patrão (KTM) foi quinto classificado, a 3:07.25 horas, seguido de Salvador Vargas (Husqvarna), a 4:18.49 horas.

Nos SSV, Rui Oliveira, navegado por Bernardo Oliveira (Can-Am), foi quinto classificado, enquanto Ricardo Sousa e Jorge Brandão (Can-Am) ficaram no 14.º posto.

Nos automóveis, o francês Mathieu Serradori (Century) venceu, enquanto os portugueses Lino Carrapeta e Rui e Rui António (Ford) ficaram em 39.º.

A prova marroquina ficou marcada por dois acidentes mortais.

Na quarta etapa, o navegador francês Laurent Lichtleuchter, de 46 anos, vencedor do rali Dakar na categoria T2 por duas vezes, morreu quando o SSV em que seguia, acompanhando Patrice Garrouste, foi atingido a alta velocidade (140 km/h) pelo carro de outro participante, que seguia no meio do pó. O veículo incendiou-se e Laurent Lichtleuchter terá tido morte imediata, enquanto Patrice Garrouste sofreu algumas queimaduras.

Já na quinta-feira, durante a quinta etapa, o motociclista neerlandês Bram van der Wouden (KTM) faleceu vítima de um golpe de calor, aos 48 anos.

O piloto, que em 2022 participou no Dakar (abandonou à segunda etapa), foi encontrado ao lado da sua mota, com a organização a supor que tenha parado para descansar, mas sucumbiu às altas temperaturas que se fizeram sentir no norte de África.

Por causa das condições meteorológicas, a sexta etapa da competição acabou anulada para as duas rodas.