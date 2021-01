Rúben Faria avisa: "O Dakar não é fácil, alteram-se regras todos os dias"

A 43.ª edição do Dakar arranca este sábado, com a disputa de um prólogo de cerca de 10 quilómetros, que conta para a classificação final.

Rúben Faria mostrou-se esta sexta-feira confiante na repetição da vitória da Honda na prova das motas no rali Dakar de todo-o-terreno, conseguida em 2020, primeiro ano em que orientou a formação nipónica como diretor desportivo.

"O objetivo é chegar ao dia 15 de janeiro com a primeira posição e com todas as motas entre os 10 primeiros", destacou o diretor desportivo da marca nipónica, que em 2020 interrompeu um domínio de 19 anos (18 vitórias) da KTM.

"Não será uma especial muito longa mas terá um pouco de navegação, esperemos que não seja muito complicada", disse o antigo piloto algarvio, que em 2013 terminou na segunda posição a competição dedicada às duas rodas.

Em 2017, Faria foi obrigado a terminar a carreira nas pistas depois de uma queda sofrida no Dakar'2016, disputado na América do Sul, quando corria pela Husqvarna, ter provocado uma lesão no pulso direito.

"Quando parei, foi devido a uma lesão, na sequência de uma queda, com alguma gravidade. Fiquei maltratado do pulso direito. Vi que não dava mais. Já tinha 41 anos, mas até estava a ser o meu melhor Dakar", recordou, em declarações à Agência Lusa.

Foi ainda com a Husqvarna que se iniciou no papel de "team manager", em 2017, antes de experimentar o lugar de co-piloto de André Villas-Boas, num Toyota, que terminou depois de um impacto violento numa duna, em 2018.

Em 2019, assumiu funções dentro da estrutura da Honda, tendo sido promovido a diretor-geral em 2020, ano em que conquistou a primeira vitória para o construtor da asa dourada, após sete anos de tentativas.

"Participar a trabalhar diretamente para os pilotos e esta organização dá-me um certo gozo. Na Husqvarna, ainda fui "team manager", porque ainda tinha um ano de contrato e não pude correr devido à lesão. Nesse ano, custou-me um bocadinho vê-los arrancar e foi bom para aprender", contou Ruben Faria, explicando que "60% do trabalho é feito antes da prova".

Sobre as funções que desempenha, Ruben Faria sublinha que "ser "General Manager" é cuidar de toda a equipa, nas várias áreas".

"Sou muito exigente e quero que seja tudo o mais perfeito possível, o que numa prova como o Dakar não é fácil, porque alteram-se regras todos os dias, cortam-se especiais por causa do mau tempo. Mas conseguimos adaptar-nos rapidamente às circunstâncias", disse.

No ano passado, foi o primeiro Dakar na Arábia Saudita, o que acabou por ser benéfico. "Quando se muda de zona, de país, de tipos de terreno, não há "feedback' dos anos anteriores. Foi novo para todos. Conseguimos adaptar-nos e saiu bem", frisou.

Sobre o país que este ano volta a acolher a prova, Ruben Faria diz que "tem um cenário imponente" quando "na América do Sul era sempre o mesmo". "Este é um Dakar igual ao de África. O deserto é como o da Mauritânia, segundo me disseram os pilotos", comparou.

Apesar de estar agora mais dedicado a funções nos bastidores, não perdeu ainda o "bichinho" da competição.

"Tive de saber sair. Mas ainda gostava de poder participar no Dakar de carro. Fomos encaminhados a ser pilotos e queremos ser pilotos até ao final da vida. De mota, há um limite, normalmente físico, mas gostava de fazer de carro, que é mais seguro. Para já, não foi esse o meu destino, foi este", concluiu.

Ao longo da sua carreira, Ruben Faria foi campeão nacional de motocrosse e supercrosse, tendo, depois, passado pelo enduro e supermotard antes de se fixar, definitivamente, no todo-o-terreno.

Fez a sua estreia no Dakar em 2006, na primeira edição que ligou Lisboa a Dakar, no Senegal, tendo vencido a segunda etapa.

Ao todo, venceu quatro especiais em 10 participações (nove de mota e uma de carro) enquanto piloto, contando com uma vitória à geral como diretor desportivo, na Honda, em 2020.