Rovanpera vence Rali de Portugal pela segunda vez e assume comando do WRC

Campeão mundial em título, Rovanpera somou a primeira vitória da temporada. Dani Sordo foi segundo e Lappi fechou o pódio

O finlandês Kalle Rovanpera (Toyota Yaris) venceu este domingo pela segunda vez consecutiva o Rali de Portugal, quinta prova do campeonato do mundo, cuja 56.ª edição terminou com a especial de Fafe.

Campeão mundial em título, Rovanpera somou a primeira vitória da temporada ao concluir esta quinta prova com o tempo de 3:35.11,7 horas, deixando o segundo classificado, o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) a 54,7 segundos, com o finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) em terceiro, a 1.20,3 minutos.

Com este resultado, Rovanpera salta para a liderança do campeonato, com 98 pontos, mais 17 do que o estónio Ott Tänak (Ford Puma), que este domingo foi quarto.