Rovanpera e a nova especial em Paredes: "Um pouco difícil, com algumas armadilhas"

Declarações dos pilotos que participam na categoria principal do WRC, no final do segundo dia de competição do Rali de Portugal, disputado, este sábado, na região Norte.

Kalle Rovanpera (Toyota, 1.º classificado): "Foi certamente um bom dia. Chegámos a perder as comunicações no final do penúltimo troço, mas felizmente não aconteceu nada na floresta.

Não senti que fosse um dia especial. Estou satisfeito. Estamos confiantes para a última jornada este domingo. Há algumas especiais para enfrentar e, depois, tentar marcar pontos na power stage. Vai haver uma especial nova [Paredes], um pouco difícil, com algumas armadilhas. Felizmente, só tem uma passagem".

Dani Sordo (Hyundai, 2.º classificado): "Estava com um pouco de medo do Tänak. Pensei que ele viesse a tentar recuperar, mas, no final, fez uma má escolha com os pneus e não foi tão rápido como eu esperava.

Está a ser uma boa batalha com os restantes pilotos da Hyundai. O meu navegador disse-me que devia pilotar um pouco melhor do que esta manhã, pois não estava a ser a mesma coisa que ontem (sexta-feira). Puxou-me ao limite.

Quero defender o segundo lugar como hoje. Há especiais difíceis, como a de Fafe. Vai ser um dia longo".

Thierry Neuville (Hyundai, 3.º classificado): "Sentimos um problema antes da última especial, vamos ver. Estamos todos muito perto.

Este domingo vai ser importante para mim e para o Esapekka [Lappi] marcar o máximo de pontos para o campeonato, mas também será importante marcar o máximo de pontos para os construtores. As coisas não estão a funcionar como gostaria".