Rovanperä domina e lidera o Rali da Estónia

Redação com Lusa

Os pilotos enfrentam mais seis especiais no domingo, com um total de 77,98 quilómetros.

O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) demonstrou este sábado intenso domínio no Rali da Estónia, sétima prova do Campeonato do Mundo, ao vencer sete das nove especiais disputadas.

O atual líder do Mundial de Pilotos, de 21 anos, terminou a segunda jornada da competição com o tempo de 2:07.53 horas, que lhe confere 29,1 segundos de vantagem sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), seu companheiro de equipa e segundo colocado.

O estónio Ott Tänak (Hyundai i20) é terceiro, mas já a 1.11,5 minutos do comandante.

"Realisticamente, a diferença já é grande. Para ser justo, esta tarde não consegui ter resposta adequada para o Kalle. Aliás, ao longo de todo o dia. Tem estado muito bem até ao momento", sublinhou Elfyn Evans, no final do dia.

Quanto ao líder, disse já estar "apenas a pilotar", enquanto caminha a passos largos para a quinta vitória da temporada e segunda consecutiva, em sete rondas do campeonato.

