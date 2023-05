Rovanpera aumenta vantagem no Rali de Portugal

Em Vieira do Minho, o piloto finlandês ganhou 13,3 segundos a Dani Sordo

Kalle Rovanpera ganhou este sábado mais 13,3 segundos a Dani Sordo, na primeira classificativa do dia do Rali de Portugal, em Vieira do Minho, tendo dilatado a vantagem (é agora de 24,1 segundos) e reforçado a liderança da prova.

"Apenas acordei esta manhã e pensei que devíamos fazer um bocado de rali hoje. Foi o que tentámos fazer", disse o piloto finlandês após o final do troço.

Tempos em Vieira do Minho 1:

1.º Kalle Rovanpera, Toyota, 16.50,6 minutos

2.º Esapekka Lappi, Hyundai, +12,8 s

3.º Dani Sordo, Hyundai, +13,3 s

4.º Thierry Neuville, Hyundai, +15.0 s

5.º Ott Tanak, M-Sport Ford, +18,3 s

Leia também José Mourinho Mourinho e o futuro: reunião com os empresários e uma resposta com recurso à ironia O PSG está na jogada e a Roma não irá cortar as pernas ao português se este pedir para sair, mas a verdade é que há ainda muito por decidir esta época: na Serie A e também na Liga Europa

Classificação geral:

1.º Kalle Rovanpera, Toyota, 1:39.18,3 horas

2.º Dani Sordo, Hyundai, +24,1 s

3.º Esapekka Lappi, Hyundai, +40,1 s

4.º Thierry Neuville, Hyundai, +41.0 s

5.º Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford, +48,5 s