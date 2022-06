Rovanperä aproveita furo de Ogier e assume liderança no Rali Safari

O piloto francês chegou ao último troço na frente da classificação, com 8,6 segundos de vantagem sobre o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), mas o furo sofrido fê-lo ceder mais de dois minutos.

O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) terminou o primeiro dia do Rali Safari, no Quénia, na frente da classificação, depois de o anterior líder, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), ter tido um furo na última especial do dia.

Rovanperä concluiu o dia com o tempo de 1:20.58,1 horas, menos 22,4 segundos do que o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), segundo classificado, e menos 25,3 segundos face ao terceiro, o estónio Ott Tänak (Hyundai i20).

Kalle Rovanperä e Sébastien Ogier dividiram os triunfos nas especiais, com três vitórias para cada um.

O piloto francês, campeão mundial em título, chegou ao último troço na frente da classificação desta sexta ronda do campeonato, com 8,6 segundos de vantagem sobre o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), mas o furo sofrido fê-lo ceder mais de dois minutos.

Rovanperä, que era terceiro, assumiu a liderança, pois o companheiro de equipa nipónico perdeu mais de 30 segundos no último troço do dia.

"No geral, as duas primeiras especiais foram boas, mas esta última era mais complicada do que o esperado. No início senti que não tinha potência, devido ao pó", disse o piloto finlandês, líder do campeonato, com 120 pontos.

O francês Sébastien Loeb (Ford Puma) teve problemas de motor no seu carro e desistiu no final da quarta especial, quando era quinto classificado.

Também o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) sofreu alguns problemas mecânicos e ocupa a quinta posição da prova, a 57 segundos do líder, e à frente de Ogier, que é agora o sexto classificado, já a 2.08,2 minutos do comandante.

No sábado, disputam-se 150,88 quilómetros cronometrados, divididos por seis especiais.