Romain Grosjean suportou impacto de 53 g. O que significa isso?

A brutalidade do acidente de Romain Grosjean no GP do Barém, no domingo, ficou bem expressa nas imagens. Mas há mais a saber.

Romain Grosjean sobreviveu a uma violento acidente do GP do Barém, provando, por um lado, o nível extremo de segurança a que chegaram os monolugares de Fórmula 1, mas deixando a ideia de que todos assistiram a um milagre. Ou vários.

Vamos as dados que vão surgindo desde domingo. Sabe-se, por exemplo, que entre o momento do impacto do Haas nos rails ao momento em que o piloto francês surgiu por entre as chamas passaram-se 32 segundos. Mais coisa, menos coisa.

Sabe-se, agora, que o monolugar da escuderia norte-americana seguia a 220 km/hora quando embateu. Uma velocidade assinalável, mesmo para um Fórmula 1, que sujeitou Roman Grosjean a número extremo de força g: os cálculos dizem ter sido 53. O que quer isto dizer?

Antes de mais, o que é a força G? A força g é a aceleração relativa à gravidade da Terra. Nesse sentido, é a aceleração que age sobre nós. Logo, 1 g corresponde a pressão aplicada ao corpo humano pela constante gravitacional 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração exercida naturalmente por nós aqui na Terra. Contudo, para alcançarmos outros níveis da força g, é necessário que uma força mecânica.

Posta de parte a definição, é importante perceber que normalmente um piloto de Fórmula 1 enfrenta uma força de 6 G em algumas curvas dos mais conhecidos circuitos de Fórmula 1. Mas, nma questão de segundos. Ora, o impacto do acidente de Grosjean foi de 53 g. Os pilotos de caças a jato suportam forças de até 9 g por períodos de até 15 segundos e, para que não percam os sentidos, utilizam fatos anti-g que impedem que o sangue se acumule na parte inferior do corpo. No caso da Fórmula 1, a experiência dura menos tempo.

Vamos a exemplos práticos para entendermos melhor o que sucedeu com Romain Grosjean no momento do impacto que partiu em dois e incendiou o Haas.

>> Máximo registado numa montanha russsa: 6 g

>> Máximo registado na entrada da cápsula Apollo 16 na atmosfera: 7,2 g

>> Máximo registado num avião da Red Bull Air Race: 10 g

>> Máximo no impacto do Haas de Romain Grosjean: 53g