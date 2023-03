RNF Aprilia, equipa de Miguel Oliveira, pede sanções "mais severas" após acidente com Márquez

Piloto da Honda foi penalizado com uma dupla "long lap" na próxima corrida em que participar

A RNF Aprilia, equipa de Miguel Oliveira, pediu penalizações mais severas para os pilotos, na sequência do incidente com Marc Márquez (Honda), que derrubou o piloto português ainda nas voltas iniciais do Grande Prémio de Portugal de MotoGP. Os dois estão fora do GP da Argentina devido a lesão.

"A RNF Aprilia, na sequência de um recente incidente devido a uma condução imprudente e irresponsável de Marc Márquez (Repsol Honda) contra Miguel Oliveira (RNF Aprilia), está a exercer pressão para sanções mais duras e severas por parte dos comissários da FIM [Federação Internacional de Motociclismo]", começa-se por ler em comunicado no site oficial da equipa.

"As corridas de MotoGP, sejam sprints ou corridas principais, são de alta velocidade e alta intensidade, onde todos os pilotos querem vencer a todo custo. No entanto, esse comportamento agressivo muitas vezes pode levar a consequências terríveis, não apenas para os próprios pilotos, mas também para os seus colegas (...) É imprescindível que sejam lembrados da severidade dos castigos para qualquer tipo de ação de corrida imprudente e irresponsável", lê-se ainda.

"A RNF defende veementemente penalizações mais rígidas para dissuadir futuros infratores, incluindo os nossos próprios pilotos. Pedimos aos comissários da FIM que tomem medidas rápidas e decisivas contra uma condução imprudente, dando exemplos para os pilotos mais jovens do Moto3 e Moto2", conclui.