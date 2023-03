RNF Aprilia e a ausência de Miguel Oliveira: "Chegamos à Argentina com raiva e frustração"

Razlan Razali, chefe de equipa da RNF Aprilia, reforçou ainda a necessidade de serem tomadas medidas mais duras perante conduções imprudentes

A RNF Aprilia disputa este fim de semana o Grande Prémio da Argentina de MotoGP apenas com Raúl Fernández, uma vez que Miguel Oliveira estará ausente devido a lesão, após o acidente com Marc Márquez no GP de Portugal, quando foi derrubado pelo espanhol ainda nas voltas iniciais.

Razlan Razali, em nota no site oficial da equipa, diz que a RNF Aprilia chega à Argentina "com raiva e frustração" pela ausência do português, e reforça a necessidade de serem tomadas medidas mais duras perante conduções imprudentes.

"Chegamos à Argentina com sensação de raiva e frustração com a notícia de que o Miguel [Oliveira] não está apto para competir na segunda competição [da temporada]. Era algo que, de certa forma, já esperávamos, porque o incidente foi grave e tínhamos algumas reservas quanto à sua disponibilidade para esta semana", começou por dizer o chefe de equipa da RNF Aprilia.

"No entanto, vamos focar-nos no Raúl [Fernández], que também teve alguns problemas no ombro, que o levaram a ter alguma dormência no lado direito do corpo. Não foi um início de ano fantástico, foi muito frustrante. Reforço a necessidade dos comissários da FIM [Federação Internacional de Motociclismo] tomarem medidas mais duras perante conduções imprudentes. Mas teremos de continuar, trabalhar arduamente e tentar obter um resultado positivo neste fim de semana", concluiu Razali.