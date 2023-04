Revista pede desculpa por entrevista falsa a Schumacher: "Artigo de mau gosto e enganoso"

Empresa proprietária da revista Die Aktuelle anuncia despedimento da editora-chefe

As reações negativas levaram a medidas drásticas da empresa proprietária da revista Die Aktuelle, que publicou uma entrevista falsa, gerada por inteligência artificial, com o heptacampeão de Fórmula 1. O grupo FUNKE anunciou que como resultado da publicação desse artigo, a editora-chefe Anne Hoffmann, que estava no jornal desde 2009, será demitida de suas funções.

A medida surge após a família do ex-piloto confirmar que estuda entrar com uma ação legal contra a publicação da última semana.

Considerada como uma publicação sensacionalista, a revista publicou uma foto do Schumacher na capa, com frases como "a primeira entrevista" - desde o acidente de esqui sofrido em 2013 - e "parece muito real".

Na alegada entrevista exclusiva, constam citações atribuídas a Schumacher e que só foram reveladas como sendo criação de ferramenta de Inteligência Artificial no final do artigo.