Renault ZOE: o elétrico que vai longe

É um salto apreciável, tanto em preços como em autonomia. O novo Renault ZOE chega a Portugal no próximo mês e terá valores a partir de 23 690 euros (com aluguer de bateria, pois com a compra serão 31 990) e também uma versão com uma nova bateria, de autonomia até aos 395 quilómetros. A isso soma uma renovação no exterior e uma revolução no interior.

A Renault estreou-se no mercado dos elétricos em 2011 e no ano seguinte lançou o ZOE, do qual já vendeu 160 mil unidades até chegar a esta nova geração, com a frente redesenhada e um habitáculo totalmente novo, no qual se destacam um painel de instrumentos de 10 polegadas e um ecrã tátil multimédia de 9,3, ao qual se pode ligar o smartphone e utilizar as aplicações deste ou verificar nele o estado da bateria e planear carregamentos. O sistema de navegação sugere percursos de maior eficiência energética e indica postos de carregamento, confirmando quais os disponíveis. É também possível programar o ar condicionado para 21 graus sem penalizar a autonomia.

Se a tecnologia impressiona, a grande novidade está nas motorizações.

A versão base tem o motor Z.E. 40 R110 de 80 kW (equivalente a 110 cavalos) e a bateria de 41 kWh, já conhecida, possui uma autonomia máxima de 316 km.

O Z.E. 50 R110 tem o mesmo motor de 110 cavalos, mas com uma bateria de 52 kWh, o que eleva a autonomia para 395 km. Caso a compra seja com aluguer de bateria, esta terá garantia vitalícia.

Já no Z.E. 50 R135 a bateria de 52 kWh produz 136 cv e binário de245 Nm. Este ZOE acelera de 0 a 100 km/h em 9,5 segundos - menos 2,2 segundos do que a geração anterior - e tem uma autonomia de 386 quilómetros.

A Renault tem também um pedal com recuperação de energia, que permite dispensar a utilização do travão, e mais facilidades no carregamento. Num posto de corrente contínua (DC) até 50 kW, o novo ZOE ganha energia para 150 quilómetros em 30 minutos, enquanto num posto público de 22 kW recupera até 125 quilómetros de autonomia numa hora. Em casa ou no local de trabalho, a instalação de uma Wallbox de 7 kW permite o carregamento total em 9h25.

Segundo cálculos da Renault, o ZOE terá um custo de 3,4 euros para 100 quilómetros se os carregamentos forem domésticos, quando um motor diesel com consumo de 6 l/100 km custará 8,7 euros. A uma poupança que poderá ser de mil euros anuais (para 20 mil quilómetros) a marca associa a possibilidade de pagar a bateria em aluguer, o que permite comprar a de maior autonomia por valores a rondar os 26 mil euros.

Preços/Aluguer bateria/Compra bateria

Z.E. 40 R110 Zen 23 690 31 990

Z.E. 50 R110 Intens 25 690 33 990

Z.E. 50 R135 Intens 26 190 34 490

Z.E. 40 R135 Exclusive 27 490 35 790