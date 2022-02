Renault 4L portuguesas distinguidas no Safari Clássico

Poucos acreditavam, mas Matos Chaves e Pinto dos Santos levaram os carros franceses até ao final da prova disputada no Quénia.

Duas duplas portuguesas foram agraciadas pela organização do Safari Classic Rally, no Quénia, pelo "espírito demonstrado" durante a competição de regularidade, ao longo de nove dias. A equipa Renault 4L 60th Anniversary/Portugal., formada por António Pinto dos Santos/Nuno Rodrigues da Silva e Pedro Matos Chaves/Marco Barbosa, concluiu a mais dura prova de clássicos do mundo, com nove dias de competição e mais de cinco mil quilómetros, com os menos potentes dos veículos em prova.

"A dureza superou as nossas expectativas. Com uma 4L é muito duro mesmo, mas conseguimos chegar ao final, que era o que contava. O nosso carro era, de longe, o menos potente do pelotão, todo de série - fora o material de segurança - e com apenas 34 cavalos de potência, mas foi espetacular", disse Marco Barbosa, um dos participantes, ainda em Nairobi, antes de viajar para Portugal.

Marco Barbosa lembra que o terreno "não tem nada a ver com a Europa, é muito duro". "As médias exigidas, não sendo altas, são muito duras com uma 4L. Chegámos a fazer ligação com a média exigida de 75 km/h, que é quase a velocidade máxima do carro. Em função do que vivemos, da dureza dos troços, da extensão da prova, é inacreditável o que os carros aguentam. Tivemos o carinho da caravana, porque ninguém acreditava", contou.

António Pinto dos Santos foi o promotor desta iniciativa, que pretendia homenagear o modelo icónico da marca francesa.

"A participação no Safari Classic e o facto de termos os dois carros à chegada de um dos ralis mais duros e difíceis do mundo só reforça a validade do projeto industrial da Renault 4, que se iniciou há 60 anos e que fizemos questão de vir comprovar ao Quénia, num fantástico evento. Foi uma aventura gigantesca. Nunca nos preocupamos com a classificação, mas enfrentamos, como é natural, alguns problemas de amortecedores, radiador e três furos. Conseguimos a proeza assinalável, em que muitos não acreditavam, de terminar a prova. Aliás, esta foi a 45.ª participação num rali com a Renault 4L e terminámos todas, o que prova a tenacidade deste modelo", disse.

Ao longo de nove dias de competição, as equipas tinham de cumprir médias horárias e não estabelecer um tempo mais rápido. Ainda assim, tornou-se um "grande desafio" para as Renault 4L, que não deixaram os outros participantes indiferentes.

"Um dia antes da partida, a equipa da Porsche, com pilotos como o norte-americano Ken Block, estava a posar para a fotografia quando nos viu passar. Pediram-nos para parar e fizeram questão de fazer a foto oficial com uma 4L à frente", referiu Marco Barbosa.

Apesar de ser uma prova de regularidade, os troços eram "muito duros". "Muitas das ligações eram tão ou mais duras do que os troços. É o Quénia", frisou, recordando que as equipas oficiais do Mundial de Ralis se recusaram, em 2021, em percorrer os troços do Safari Classic, devido precisamente à dureza das pistas.

Marco Barbosa recorda que, numa das primeiras das nove etapas que compunham a prova, um dos troços, com 88 quilómetros, "percorria uma montanha, até cerca de dois mil metros de altitude, em que foi necessário sair do carro e empurrar, fazendo parte do troço em marcha-atrás, por caminhos que um veículo de todo-o-terreno teria dificuldades em percorrer".

Para participar nesta prova era necessário que os carros fossem anteriores a 1986. No final, António Pinto dos Santos foi 39.º entre os 41 participantes que terminaram, enquanto a dupla Pedro Matos Chaves/Marco Barbosa foi a última. "O resultado era o menos importante", garantiu, dizendo que foi "uma experiência incrível".

No final, a organização premiou o esforço e resiliência da equipa lusa com um prémio de mérito.