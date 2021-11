Chefes da Red Bull e da Mercedes fizeram antevisão da antepenúltima prova do Mundial, que acontece no Catar

As coisas estão bem quentes no que à luta pelo título mundial de Fórmula 1 diz respeito. E, como vem sendo normal, tudo o que se passa fora das pistas serve de tónico para apimentar ainda mais essa batalha entre Louis Hamilton e Max Verstappen.

Desta vez, os pilotos estão a ter um papel secundário na polémica e os ânimos têm aquecido entre os patrões da Mercedes e da Red Bull.

No Catar, onde este fim de semana acontece a antepenúltima prova do Mundial, os chefes de equipa das duas escuderias, que também lutam pelo título de construtores, fizeram uma polémica antevisão da prova.

Chris Horner, chefe da Red Bull, deixou bem claro que não há qualquer tipo de relação com Toto Wolff, chefe da Mercedes, para além da estritamente necessária a nível profissional.

"Não há nenhuma relação com o Toto, só competição. Há respeito pelo que a Mercedes e o Lewis Hamilton têm feito. Mas não preciso de ir jantar com o Toto. Não preciso de beijar o seu rabo. Outro chefes de equipa talvez o necessitem. Eu não", disse Chris Horner.

Já Toto acabou por ser mais brando e menos hostil.

"Começou por ser um combate de boxe olímpico, mas agora é uma luta de MMA", garantiu.

Max Verstappen é líder do Mundial com mais 14 pontos que Lewis Hamilton, à entrada para o Grande Prémio do Catar.