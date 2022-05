Regresso da super especial noturna é o destaque do Rali de Santo Tirso

Prova realiza-se no próximo sábado.

O rali de Santo Tirso realiza-se no próximo sábado, 7 de maio, e com uma grande novidade: o regresso da super especial noturna, junto ao Mosteiro de São Bento.

"Este é um evento que traz muita gente ao concelho, o que acrescenta valor ao nosso turismo e ao património paisagístico. A super especial é uma excelente notícia, pois é um momento sempre muito esperado por todos", afirmou Alberto Costa, presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso.

A edição deste ano, promovida pela autarquia e pelo Clube Automóvel de Santo Tirso, vai ter 75 carros em competição, totalizando 150 participantes, e insere-se no Campeonato Start Norte de Ralis, integrando o Calendário Nacional de Ralis da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

No dia anterior, sexta-feira, será aberta uma Fun Zone, na Praça 25 de Abril, entre as 18h00 e as 24h00. O espaço vai contar com várias atividades dirigidas aos adeptos da modalidade e está prevista uma sessão de autógrafos, pelas 20h00, com a presença do piloto Armindo Araújo.