Regresso da Fórmula 1 a Portugal dado como certo

Site Motorsport revela que a cúpula do "grande circo" deu luz verde à realização de um Grande Prémio em solo algarvio.

Depois do Grande Prémio realizado no Autódromo Internacional do Algarve, em outubro, a Fórmula 1 prepara-se para voltar a Portugal em 2021.

Esta é a informação adiantada pelo site Motorsport, que revela que a cúpula diretiva do "grande circo" deu luz verde à inclusão da prova portuguesa no calendário da nova época.

As equipas serão informadas na quinta-feira, detalha o mesmo portal, e o circuito algarvio vai receber os melhores pilotos do mundo a 2 de maio, na terceira prova do Mundial, depois do Barém e de Itália.

O Motorsport refere ainda que há algumas arestas a limar no regresso da Fórmula 1 a solo nacional, principalmente no que diz respeito às restrições referentes à covid-19. Portugal está na "lista negra" do Reino Unido, mas, uma vez que depois do suposto Grande Prémio luso será a vez do catalão, é pouco provável que os pilotos voltem aos respetivos países.