Red Bull reage à confirmação: "Não queríamos que terminasse na sala dos comissários"

Declarações do diretor da Red Bull Racing, Christian Horner

Logo após a confirmação oficial do título mundial de Max Verstappen - que necessitou que dois recursos da Mercedes fossem analisados -, o diretor da Red Bull Racing, Christian Horner reagiu.

"Não queríamos que esta época terminasse na sala dos comissários. Eles chegaram à decisão certa, estamos gratos", disse aos jornalistas em Abu Dhabi.

"Foi um ano espantoso. Estamos incrivelmente orgulhosos do Max [Verstappen] e de toda a equipa. Ele é campeão mundial, ele é o merecido campeão mundial. O Max conduz com coração, com paixão, determinação. Teve um pouco de sorte com o Safety Car, é verdade, mas teve de dar tudo para ser primeiro"