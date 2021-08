Recurso contra desclassificação de Vettel na Hungria será avaliado em breve

FIA confirmou, esta sexta-feira, que a reunião solicitada pela Aston Martin irá ocorrer por videoconferência em 9 de agosto

Desclassificado do GP Hungria, ocorrido em 1 de agosto, por ter terminado a corrida com 300 mililitros de combustível - um litro é a quantidade mínima exigido pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) - Sebastian Vettel irá ver a sua sanção ser analisada em audiência a realizar na próxima semana.

A FIA confirmou, esta sexta-feira, que a reunião, solicitada há alguns dias pela Aston Martin, que apresentou recurso para retirar o castigo aplicado ao piloto germânico, irá ocorrer por videoconferência no próximo dia 9 de agosto (segunda-feira).

Caso a decisão da FIA seja favorável a Sebastian Vettel, o corredor natural da Alemanha, (re)conquistará o segundo lugar na corrida do Grande Prémio da Hungria, na qual foi desclassificado após o técnicos da FIA não terem conseguido retirar a amostra de um litro de combustível do depósito do monovolume da Aston Martin.

Contra essa decisão, a equipa britânica havia argumentado, logo em 1 de agosto, que "deveria haver ainda 1,44 litros no tanque", mas os responsáveis da FIA alegaram que os técnicos da Aston Martin "não foram capazes de o [combustível] tirar".

"Dada esta situação, o carro n.º 5 [de Vettel] não está em conformidade com os requisitos da Arte. 6.6 Regulamento Técnico da FIA. (...) OS concorrentes devem assegurar que uma amostra de 1,0 litros de combustível pode ser retirada do carro em qualquer altura", explanou a FIA.

Sebastian Vettel subira ao segundo lugar pódio do Grande Prémio da Hungria, cortada a meta logo atrás do adversário francês Esteban Ocon (Alpine). A desclassificação do piloto alemão fez Hamilton (Mercedes) ocupar o seu lugar.