Recuperado da covid-19, Vettel volta à Fórmula 1 no GP Austrália

O Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1 realiza-se no fim de semana de 10 de abril.

O piloto alemão Sebastian Vettel, restabelecido após testar positivo ao coronavírus que provoca a covid-19, já vai alinhar pela Aston Martin na terceira etapa do Mundial de Fórmula 1, na Austrália, anunciou hoje a equipa britânica.

"Temos o prazer de confirmar que Sebastian Vettel já está apto a correr e, portanto, vai alinhar ao lado de Lance Stroll em Melbourne para começar a sua temporada de Fórmula 1 de 2022 no Grande Prémio da Austrália", lê-se na conta oficial da escuderia na rede social Twitter.

Vettel, tetracampeão mundial da categoria rainha da velocidade entre 2010 e 2013, tinha falhado as corridas inaugurais do calendário, no Bahrain e na Arábia Saudita, nas quais foi substituído pelo compatriota Nico Hulkenberg.