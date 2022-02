Recorde do circuito de Portimão batido no último dia de testes de Moto2 e Moto3

O Campeonato do Mundo de velocidade em motociclismo arranca a 6 de março, no Catar.

O recorde do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, voltou a ser batido no terceiro e último dia de testes de pré-temporada das categorias de Moto2 e Moto3 do Campeonato do Mundo de velocidade.

O espanhol Pedro Acosta (Ajo KTM) foi o autor da proeza, batendo o melhor registo da categoria Moto2 com o tempo de 1.41,552 minutos, realizado ainda na primeira de três sessões previstas para esta segunda-feira.

O compatriota Augusto Fernandez (Ajo KTM) terminou na segunda posição, a 0,154 segundos de Acosta, com o também espanhol Aron Canet (Flexbox), que tinha sido o mais rápido na véspera, a 0,267 segundos.

O dia ficou ainda marcado por várias quedas, incluindo a do holandês Bo Bendsneyder (Pertamina Mandalika SAG Team), que lhe valeu a clavícula fraturada.

Em Moto3, o mais rápido foi hoje o italiano Dennis Foggia (Leopard), com o tempo de 1.46,990 minutos, enquanto o italiano Andrea Migno (Rivacold Snipers) foi o segundo, a 0,052 segundos e o espanhol Izan Guevara (GasGas) o terceiro, a 0,334 segundos do mais rápido.

