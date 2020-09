"Inacreditável, é um sonho", diz Filipe Albuquerque após dupla conquista histórica

Filipe Albuquerque foi o primeiro português a vencer as 24 Horas de Le Mans.

Filipe Albuquerque sagrou-se este domingo o primeiro português a vencer as 24 Horas de Le Mans numa das categorias mais importantes, a LMP2, fechando na quinta posição da geral uma corrida ganha pela Toyota, e ainda lhe somou o título Mundial de Resistência (WEC), juntamente com um dos seus colegas na United Autosports, Philip Hanson.

Logo no final da corrida, Filipe Albuquerque expressou a felicidade nas redes sociais: "Ganhámos Le Mans. Inacreditável, é um sonho. Este menino [aponta para António Félix da Costa] não deixou as coisas fáceis, teve de ser até ao fim, somos dois tugas no pódio", disse, aludindo ao facto de Félix da Costa ter terminado no segundo posto da classificação.