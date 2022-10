Razgatlioglu conquista pole position para a segunda corrida de Superbike em Portimão

Redação com Lusa

Toprak Razgatlioglu (Yamaha) venceu este domingo a corrida da Superpole e conquistou a pole position para a segunda corrida da nona ronda do Mundial de Superbikes, prova de motociclismo a decorrer no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

O piloto turco, que venceu a primeira corrida no sábado, voltou a impor-se ao espanhol Álvaro Bautista (Ducati), líder do Mundial de pilotos, cumprindo as 10 voltas ao circuito algarvio, na distância de 45,920 quilómetros, em 16.45,342 minutos.

O espanhol da Aruba Racing terminou no segundo posto, a 123 centésimos de segundo, tendo o britânico Jonathan Rea (Kawasaki), fechado o pódio, a 1,434 segundos do piloto turco.

Razgatlioglu, que partiu do segundo lugar da grelha, atrás de Jonathan Rea, arrancou melhor e assumiu o comando da corrida, sempre perseguido por Bautista, que partiu do quarto posto, mas no arranque subiu dois lugares.

A vitória da corrida foi disputada até aos últimos metros da pista, com o piloto turco a resistir às investidas do espanhol, terminando com uma vantagem de apenas 123 centésimos de segundo.

O piloto turco vai partir da 'pole position' para a segunda e última corrida da ronda portuguesa, marcada para as 14:00, à frente de Bautista e Rea.

Jonathan Rea, hexacampeão do Mundo, realizou a volta mais rápida ao circuito do AIA, na distância de 4.592 metros, ao rodar em 1.40,135 minutos.

O Mundial de Superbikes é liderado pelo espanhol Álvaro Bautista, com 423 pontos, seguido de Toprak Razgatlioglu, com 372, e Jonathan Rea, 350.