Raúl Fernández, colega de equipa de Miguel Oliveira, falha GP de França

Fotografia: Getty Images via AFP

Redação com Lusa

O espanhol Raúl Fernández (Aprilia), companheiro de equipa do português Miguel Oliveira, também vai falhar o Grande Prémio de França de MotoGP, quinta prova do Mundial de motociclismo de velocidade, anunciou esta sexta-feira a equipa RNF.

"Raúl Fernández não vai continuar no GP de França. Na primeira sessão de treinos, as condições do seu braço direito não lhe permitiram pilotar a Aprilia RS-GP da maneira que ele deseja. Vai agora focar-se na recuperação para a próxima ronda", refere a equipa RNF, em comunicado divulgado nas redes sociais.

O piloto espanhol tem sofrido problemas no braço direito e já foi mesmo sujeito a uma intervenção cirúrgica antes desta quinta prova do Mundial para tentar resolver o problema, mas Fernández não se sente em condições de pilotar.

A RNF Aprilia já estava privada do português Miguel Oliveira para a prova, devido a uma lesão no ombro esquerdo sofrida no GP de Espanha, após um acidente que envolveu o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

Esta é a segunda prova que Oliveira se vê forçado a falhar devido a lesão, depois de já ter estado ausente do GP da Argentina, segunda ronda da época.

Na altura, foi uma lesão nos tendões da coxa direita, provocada por um choque do espanhol Marc Márquez (Honda) durante o GP de Portugal, em 26 de março, a forçar a ausência.

O português regressou depois no GP das Américas, que terminou na quinta posição.

Agora em França, o piloto natural de Almada foi substituído pelo italiano Lorenzo Salvadori, piloto de testes da Aprilia.

O GP de França, disputado em Le Mans, vai ser a 1.000.ª prova da história do Mundial.