Rampa da Falperra: Merli intocável e Salvador foi o melhor português

Europeu de Montanha teve cerca de 100 mil pessoas a aplaudir os pilotos.

O italiano Christian Merli (Osella FA30) foi o dominador da 41ª edição da Altice Rampa Internacional da Falperra, segunda prova do Europeu e quarta do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, ao bater, por uma diferença de 6,375 segundos, o checo Petr Trnka (Norma M20 FC), enquanto Pedro Salvador (Silver Car CS) foi o piloto português mais rápido no percurso de 5.200 metros, com um acumulado das duas melhores subidas que lhe garantiria o sétimo lugar da classificação final absoluta.

Merli, que chegou a Braga como favorito e já líder do Europeu de Montanha, obteve, a uma média de 174,8 km/h, a segunda vitória consecutiva no traçado minhoto - terceira se incluirmos nessa contabilidade o Masters FIA de 2021, embora com a rampa mais curta - e ruma à conquista do seu quinto título europeu, embora restem ainda mais sete provas para o fim da época...

Na prova organizada pelo Clube Automóvel do Minho, que juntou na Falperra um número estimado superior a 100 mil espectadores, José Correia (Norma M20 FC) acabou como piloto português melhor classificado (9º) no que diz respeito à competição do Europeu, mas o mais rápido, em termos absolutos, entre as cores nacionais do Campeonato Portugal de Montanha JC Group - nem todos os pilotos estavam inscritos na prova do Europeu - foi Pedro Salvador (Silver Car SC).

No regresso esporádico à montanha e a uma prova que venceu, a nível absoluto, em 2016, Salvador esteve irrepreensível, batendo Hélder Silva (Osella PA 2000), triunfador na primeira prova da época, em Murça, por uma margem significativa (10,487s).

O bem conhecido Carlos Vieira, que no próximo ano admite vir a disputar o Campeonato de Portugal de Montanha, assegurou o último lugar do pódio, com um Nova 03 GSXR 1000 alugado à equipa do francês Sebastien Petit.

CLASSIFICAÇÃO FINAL (EUROPEU)

1º, Christian Merli (Osella FA 30), 3.34.505 (média 174,8 km/h)

2º, Petr Trnka (Norma M20 FC), + 6,375s

3º, Alexander Hin (Osella FA 30), + 8.891

4º, Joseba Lanzagorta (Nova NP01), + 9.252

5º, Milos Benes (Osella FA 30), + 11.231

6º, Javier Villa Garcia (BRC BR53), + 13.870

7º, Sebastien Petit (Nova NP 01), + 15.432

8º, Michele Fattorini (Wolf GB08 Thunder), + 30.764

9º, José Correia (Norma M20 FC), + 35.163

10º Gonzalo Capalleja (Nova NP 03), + 39.829

11º, Karl Schagerl (VW Golf Rallye), + 40.170

12º, Igor Stefanovski (Hyundai i30 TCR), + 57.912

13º, Domagoj Perekovic (Mitsubishi Lancer Evo IX), + 59.208

14º, Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4), + 59.598

15º, Antonio Cardone ( Wolf GB08 Thunder), + 1.01.180

CAMPEONATO DE PORTUGAL DE MONTANHA JC GROUP

1º, Pedro Salvador (Silver Car CS), 3.48.733

2º, Hélder Silva (Osella PA 2000), + 18.487

3º, Carlos Vieira (Nova 03 GSXR 1000), + 20.196

4º, Miguel Matos (Giiip G1-17), + 22.019

5º, José Correia (Norma M20 FC), + 22.419