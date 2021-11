"Rally legends" leva ao Luso e ao Buçaco lendas dos ralis de toda a Europa

A iniciativa conta, sobretudo, com pilotos e carros dos anos 70 e 80 do século XX, e o carro mais antigo é da década de 1960 e o mais recente de 2018.

As estradas do Buçaco e do Luso vão acolher, de sexta-feira a domingo, a quinta edição do Rally Legends, uma prova que reúne concorrentes de diversos países e "carros míticos que foram verdadeiras lendas".

Nesta edição participam 78 concorrentes de diversos países.

A edição conta com 20 equipas de Espanha e a estas juntam-se concorrentes de França, de Itália, "com a participação da equipa Paolo Diana/Nicolò Lazzarini, tripulando um endiabrado Fiat 131 Abarth do ano de 1982, de Inglaterra ou da Finlândia, de onde vem Ilkka Kalmanlehto, com o seu inigualável Datsun", refere o município da Mealhada numa nota de imprensa.

A iniciativa conta, sobretudo, com pilotos e carros dos anos 70 e 80 do século XX, e o carro mais antigo é da década de 1960 e o mais recente de 2018.

"Queremos chegar ao público que tem como referências estes pilotos e carros míticos que foram verdadeiras lendas, mas queremos também ser atrativos para um público mais jovem que aprecia estes automóveis mais recentes", disse, citado na nota de imprensa, o fundador e dirigente da associação LusoClássicos, organizadora da prova, Hugo Oliveira.

No primeiro dia da prova, sexta-feira, serão apresentados os concorrentes às 21:30, na Avenida Emídio Navarro, no Luso.

O encerramento e a entrega de prémios vai acontecer no dia 7, domingo, pelas 16:00, também no Luso.

"Pelo meio haverá troços de verdadeira adrenalina em torno na Mata Nacional do Bussaco, um dos quais que fazia parte do Rali de Portugal, nos anos 80, bem como uma prova especial dentro da vila termal do Luso", lê-se na nota.

"Trata-se de um evento que atrai milhares de pessoas, que valoriza o concelho e que, no futuro, merece que se olhe para ele como sendo de importância estratégica para o turismo no Município", refere o presidente da Câmara Municipal da Mealhada António Jorge Franco.

A associação LusoClássicos, organizadora da prova, contou com o apoio de 20 mil euros da Câmara Municipal da Mealhada.

O programa com todos os troços e provas está disponível em ​​​​​​​www.lusoclassicos.com.