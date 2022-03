Rali Serras de Fafe marca arranque da Copa Ibérica de ralis da Peugeot

O Rali Serras de Fafe marca o arranque do campeonato nacional e José Pedro Fontes, que terá navegação de Inês Ponte, perspetivou uma época "muito competitiva"

O Rali Serras de Fafe, que marca o arranque do Campeonato de Portugal de Ralis, vai contar igualmente para a Copa Ibérica de ralis da Peugeot, anunciou hoje o piloto José Pedro Fontes.

O piloto luso, que vai participar na prova inaugural do nacional ao volante de um Citroen C3 Rally 2, mas que é responsável pela distribuição dos veículos desportivos da Peugeot na Península Ibérica, revelou que a Copa vai reunir 17 pilotos da categoria Rally 4 e vai decorrer entre 11 de março e 23 de outubro.

O campeão nacional de ralis em 2015 e em 2016 frisou que a competição quer continuar a ser uma "plataforma de lançamento de jovens valores ibéricos", na antecâmara do início da quinta edição, com o rali Serras de Fafe, entre 11 e 13 de março.

"Temos 17 inscritos, entre portugueses, espanhóis e um uruguaio. Temos seis provas em Portugal e em Espanha: três em asfalto, três em terra. Temos o rali Serras de Fafe, que conta para o campeonato da Europa, duas provas do campeonato do mundo, o Rali de Portugal e o Rali da Catalunha, e ainda o Rali de Mortágua, o Rali de Llanes, nas Astúrias, e o Rali de Ourense, na Galiza", disse, à margem da apresentação da competição, em Paredes, no distrito do Porto.

O Rali Serras de Fafe marca o arranque do campeonato nacional e José Pedro Fontes, que terá navegação de Inês Ponte, perspetivou uma época "muito competitiva".

"O campeonato vai ter muitas equipas e bons pilotos. Prevê-se a continuação dos últimos anos. Vamos tentar entrar bem e estar na luta [pela vitória] até ao final", afirmou o quarto classificado da edição de 2021.