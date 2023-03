Rali Serras de Fafe: Craig Breen já se mostra

Prova que abre o Campeonato de Portugal de ralis e o Campeonato Europeu inicia-se esta noite com uma super-especial nas ruas de Fafe. Na qualificação, o irlandês dominou.

O irlandês Craig Breen, que esta época tem a missão de ser o primeiro estrangeiro campeão nacional, foi o mais rápido na fase de qualificação do Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto, esta sexta-feira.

Em Montim (3,61 km), o piloto da Hyundai Portugal, que já tinha sido o mais rápido nos treinos livres, registou o tempo de 2m13,769s, 0,687 segundos mais rápido do que Mads Ostberg (Citroen C3), que cumpre a primeira temporada no Campeonato Europeu de Ralis (ERC). Miko Marcyck (Skoda Fabia R5) fechou o pódio, com 2m14,150s, à frente do campeão finlandês Mikko Heikkila (Skoda Fabia Evo).

O melhor português foi Bernardo Sousa (Citroen C3), em décimo, com 2m16,477s, enquanto o campeão nacional Armindo Araújo (Skoda Fabia Evo) foi 13.º (2m17,002s).

A qualificação serve para definir a ordem de escolha dos pilotos para a ordem de partida de sábado. Ainda esta noite, a partir das 21h05, tem lugar a super-especial nortuna de 1,43 quilómetros pelas ruas de Fafe.