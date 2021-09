Rali do Japão cancelado devido à evolução pandémica no país

Entidade organizadora do Campeonato do Mundo de ralis deverá anunciar em breve uma prova de substituição

O Rali do Japão, que deveria encerrar o Mundial de 2021, entre 11 e 14 de novembro, foi hoje cancelado devido ao aumento de casos do novo coronavírus no país, prevendo-se o anúncio de um local alternativo em breve.

"Dadas as características da competição, que acontece nas vias públicas com a cooperação imperativa de todos os membros da comunidade local, e o facto de que no Japão casos de covid-19 continuam a aumentar a cada dia e que a melhoria da situação continua imprevisível, temos apenas uma opção que é, infelizmente, cancelar o rali", explicaram os organizadores do evento, em comunicado.

Face a esta contrariedade, a entidade organizadora do Campeonato do Mundo de ralis deverá anunciar em breve uma prova de substituição.

Após oito provas, o francês Sébastien Ogier (Toyota) lidera a classificação dos pilotos, com 38 pontos, à frente de companheiro de equipa, o britânico Elfyn Evans, e do belga Thierry Neuville (Hyundai).

Entre os fabricantes, a Toyota comanda com 48 pontos de avanço sobre a Hyundai.

Depois do Rali da Acrópole, na Grécia, que se vai disputar de quinta a domingo, seguem-se os da Finlândia, de 01 a 03 de outubro, e da Espanha, entre 14 e 17 de outubro.