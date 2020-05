Rali de Portugal virtual arranca este fim de semana

Prova real foi cancelada devido à pandemia de covid-19.

Com o cancelamento do Rali de Portugal, os promotores do Mundial de Ralis avançaram com uma versão virtual da prova portuguesa do WRC, que vai decorrer entre sexta-feira e domingo, com três pilotos portugueses aos comandos das consolas.

José Pedro Fontes e Bernardo Sousa terão a companhia de Miguel Oliveira, piloto do Mundial de MotoGP em motociclismo, num torneio de eSports por eliminatórias, que será transmitido em direto pela rede social Facebook.

A competir estará ainda o britânico Rhys Yates, piloto da categoria WRC2 e vencedor da ronda virtual anterior, o Rali da Argentina, do boliviano Marco Bulacia, piloto de WRC3, o francês Frenchman Pierre-Louis Loubet, campeão mundial de WRC2, para além dos norte-americanos Sean Johnston e Alex Kihurani.

A competição terá por base o WRC8, jogo oficial do Campeonato do Mundo de Ralis, com um sistema de eliminatórias.

Na sexta-feira, o cenário dos quartos de final será o mítico troço de Fafe e o salto. Os pilotos mais rápidos de cada confronto seguem para as meias-finais, disputadas no sábado, no troço de Amarante. No domingo decorre a final da competição, com os dois melhores a disputarem o troço de Viana do Castelo e novamente o de Fafe. Os duelos estão marcados para as 21h00 de cada dia e podem ser acompanhadas nas páginas de Facebook do WRC e do Rali de Portugal.

"Infelizmente, esta pandemia provocada pela covid-19 impediu-nos de acolher o Rali de Portugal este fim de semana", lamentou o presidente do Automóvel Club de Portugal, Carlos Barbosa. "Mas nada nos impede de organizarmos uma competição virtual, precisamente no mesmo fim de semana em que o rali deveria ter lugar", disse ainda.

Depois de terem sido disputados os ralis de Montecarlo, Suécia e México, os promotores do WRC adiaram as provas de Argentina e Sardenha e cancelaram o Rali de Portugal e o Rali Safari devido aos efeitos do novo coronavírus.

Para 6 de agosto está previsto o Rali da Finlândia. O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) lidera o campeonato, com 62 pontos.