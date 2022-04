Rali de Portugal vai ter Ogier, mas não contará com Loeb

Duelo entre os dois franceses esteve previsto, mas o nove vezes campeão mundial de ralis vai ter uma corrida do DTM na terceira semana de maio.

Sébastien Loeb não vai poder alinhar no próximo Rali de Portugal, de 19 a 22 de maio, com um Ford Puma Rally1, pois nas mesmas datas estará a correr no DTM, em Lausitzring, com um Ferrari da AlphaTauri.

O novo duelo de franceses com Sébastien Ogier, que animou o Rali de Monte Carlo, estava previsto para Portugal mas vai ficar adiado, embora o piloto da Toyota vá alinhar.

Aliás, Ogier até provocou ontem o compatriota e antigo rival, que publicara no Twitter uma fotografia sua, pensativo, escrevendo que olhava os próximos meses, "com DTM, Extreme E, Mundial Rali-Raide e o que ainda virá mais". Ogier respondeu-lhe: "Vá lá, Seb, não te faças tímido. Anuncia o Rali de Portugal para nos divertirmos um pouco".

A verdade é que Loeb, de 48 anos, também virá a Portugal, mas já no próximo dia 29, pois fará em Portimão a estreia no DTM, seguindo-se a jornada de Lausitzring, que sendo entre 20 e 22 de maio coincidirá com o Rali de Portugal.

Recorde-se que Loeb ganhou em Monte Carlo, com um Ford Puma, à frente de Ogier, num Toyota Yaris, mas nenhum dos dois alinhou depois na Suécia nem está previsto na Croácia.

Kalle Rovanpera (Toyota), vencedor na Suécia, lidera o Mundial, à frente de Thierry Neuville (Hyundai).