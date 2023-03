Rali de Portugal: Superespecial da Figueira da Foz será curta e simples

Coimbra, 19/05/2022 - Primeira classificaria do rali, SSS 1 - Coimbra. Dupla francesa Sébastien Ogier-J. Ingrassia ao volante de um Toyota Yaris WRC (Adelino Meireles/Global Imagens)

Nova Superespecial, que fechará a primeira etapa do Rali de Portugal, será entre duas avenidas e centrada no Forte de Santa Catarina.

A Superespecial da Figueira da Foz, que a 12 de maio encerrará a primeira etapa e será uma das novidades do Rali de Portugal, vai ter um total de 2,28 quilómetros, com duas passagens num traçado curto (1,14 km) e bastante simples, ao lado do Forte de Santa Catarina.

Os concorrentes partem da Rotunda Nelson Mandela, na Avenida de Espanha, contornam o forte e vão até à Torre do Relógio, na Avenida 25 de abril, para no regresso entrarem no Parque de Autocaravanas, onde terão um salto.

Os pilotos iniciarão a oitava especial, única citadina da 56.ª edição, às 19h05, tendo o primeiro plano dos organizadores, que previa a utilização da marginal da Figueira da Foz até Buarcos, ficado sem feito.

O programa que antecede a competição dos Rally1 na Figueira da Foz ainda não foi revelado.