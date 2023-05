Rali de Portugal: Loubet explica o que provocou o incêndio

Loubet, que foi o primeiro líder da prova depois de ter vencido a especial de abertura, na Lousã, chegou ao final do terceiro troço da prova, em Arganil, com um princípio de incêndio na traseira do seu Ford Puma, prontamente resolvido pelos comissários

O princípio de incêndio que afetou o Ford Puma do piloto Pierre Loubet foi provocado por "um problema no escape", explicou o francês no final da secção da manhã do primeiro dia da 56.ª edição do Rali de Portugal.

Loubet, que foi o primeiro líder da prova depois de ter vencido a especial de abertura, na Lousã, chegou ao final do terceiro troço da prova, em Arganil, com um princípio de incêndio na traseira do seu Ford Puma, prontamente resolvido pelos comissários ali presentes com o recurso a extintores.

"Ouvimos um som estranho a dois quilómetros do fim [da especial], que foi piorando. Infelizmente tivemos um incêndio, do lado do escape. Vamos ver, não temos parque de assistência. Não dá para fazer reparações. Vamos ver o que dá para fazer durante a tarde", declarou o piloto francês aos microfones da organização (WRC).

Loubet terminou a manhã no sexto lugar, a 18,8 segundos do líder, o estónio Ott Tänak (Ford Puma), seu companheiro de equipa na M-Sport, cedendo três posições na derradeira especial da manhã.

A prova já sofreu um primeiro abandono entre os oito Rally1, o do japonês Takamoto Katsuta, devido a uma avaria no alternador do Toyota Yaris após o troço de Góis.

O Rali de Portugal foi esta sexta-feira para a estrada, com a disputa das primeiras três das 19 classificativas previstas até domingo.