Rali de Portugal: conheça ao pormenor a nova Super Especial do Porto

Será na Foz do Douro, a 22 de maio, que os WRC vão dar três voltas em redor do Forte de São João Baptista. Haverá bancadas, mas a presença de público ainda depende da DGS

A Super Especial do Porto será a maior novidade do Rali de Portugal deste ano, que irá para a estrada entre 20 e 23 de maio. Será no dia 22 que os WRC visitarão a Invicta, para cumprirem 3,3 quilómetros num inédito traçado na Foz do Douro.

A prova do Automóvel Clube de Portugal será a quarta do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), com um figurino em quase tudo semelhante ao que estava planeado para 2020. A Super Especial, que no Porto sempre se realizou tendo como zona central a Avenida dos Aliados, irá agora mudar para uma zona em que reduz os constrangimentos à circulação.

Com pouco mais de um quilómetro e tendo partida e chegada na Avenida de D. Carlos I, o novo traçado foi desenhado à volta do Forte de São João Baptista. Cada concorrente dará três voltas, cada uma delas com duas zonas de piões, duas chicanes e um salto. A classificativa terá um total de 3,3 quilómetros cronometrados.

Os concorrentes do Mundial irão entrar em prova a partir das 19h03, mas a tarde será animada com corridas de clássicos. Vão ser montadas bancadas em alguns locais, mas a presença de público está dependente da evolução da pandemia e do parecer favorável da Direção-Geral da Saúde. Não haverá zonas de peão, por questões de segurança. A Super Especial será transmitida em direto pela RTP e poderá ser vista em mais de 160 países.