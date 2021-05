Rali de Portugal condiciona trânsito e autocarros no Porto no sábado

A realização da Super Especial Stage do Rally de Portugal, "implica alguns condicionalismos de trânsito na zona da realização da prova, designadamente em volta do Forte de São João Baptista", para "além do corte de trânsito em todas as artérias de ligação à zona da prova automobilística". "A circulação de veículos nas Avenidas de Montevideu e do Brasil estará também interdita", descreve a STCP.

As linhas 200, 203 e 500 da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vão sofrer alterações devido à realização, no sábado, da Super Especial do Rally de Portugal, divulgou hoje a empresa.

A prova portuguesa pontuável para o Mundial de Ralis volta a ter passagem pela cidade do Porto depois de duas edições na baixa da cidade, em 2016 e 2018, desta vez com uma Super Especial em redor do Forte de São João Baptista, na Foz do Douro.

De acordo com a STCP, a realização da Super Especial Stage do Rally de Portugal, "implica alguns condicionalismos de trânsito na zona da realização da prova, designadamente em volta do Forte de São João Baptista", para "além do corte de trânsito em todas as artérias de ligação à zona da prova automobilística".

"A circulação de veículos nas Avenidas de Montevideu e do Brasil estará também interdita", descreve a empresa.

Relativamente aos autocarros da STCP, no sábado, no período entre as 06:00 e 12:00, serão desativadas as paragens e os percursos da linha 500 entre o Fluvial e Rua de Diu (em ambos os sentidos) e entre Agra e Molhe (sentido Praça da Liberdade).

Como alternativa, o percurso é feito através das paragens existentes no Fluvial, Rua Diogo Botelho, Mercado da Foz e Rua de Gondarém.

Entre as 12:00 e as 24:00, serão desativadas as paragens e os percursos das linhas 200, 203 e 500 entre o Fluvial e o Castelo do Queijo (em ambos os sentidos).

Em alternativa, o percurso é feito "através das paragens existentes no Fluvial, Rua Diogo Botelho, Mercado da Foz, Rua de Gondarém, Rua Marechal Saldanha e Castelo do Queijo".

A STCP indica ainda que todas as linhas STCP envolvidas nesta operação serão restabelecidas para os seus percursos regulares a partir das 00:00 de domingo.