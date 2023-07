Rali da Estónia: Rovanpera cimenta liderança no Mundial após vitória imperial

Redação com Lusa

O piloto finlandês Kalle Rovanpera (Toyota Yaris) cimentou este domingo a liderança no Mundial de Ralis depois de ter vencido de forma imperial a prova da Estónia, oitava de 13 rondas do campeonato.

O atual campeão mundial, de 22 anos, venceu todas as quatro especiais deste domingo, terminando o rali com o tempo de 2:36.03,1 horas, e deixando o segundo classificado, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), a 52,7 segundos, com o finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) em terceiro, a 59,5.

Com a vitória também na "power stage", Rovanpera deixa a Estónia com 55 pontos de vantagem sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que este domingo foi quarto classificado.

"Para o campeonato, era importante somar bastantes pontos. Esta é a minha prova favorita de todo o calendário, pelo que sabia que tinha de atacar", explicou Rovanpera, que venceu 15 dos 21 troços, ganhando todas as especiais de sábado e domingo.

Neuville subiu duas posições e é, agora, terceiro no campeonato, com 112 pontos, contra os 170 de Rovanpera.

Esta foi a segunda vitória do finlandês no campeonato deste ano, depois de já ter vencido o Rali de Portugal.

O azarado desta ronda foi o estónio Ott Tänak (Ford Puma), que sofreu uma penalização de cinco minutos ainda antes de começar o rali por troca de motor, terminando na oitava posição.

O antigo campeão (2019) está já a 66 pontos do líder, quando faltam disputar cinco ralis para o final do campeonato.

Entre os construtores, é a Toyota quem lidera, com 331 pontos, contra os 274 da Hyundai.

A próxima prova é o Rali da Finlândia, de três a seis de agosto.