Rali da Croácia: Ogier teve acidente de trânsito, escapou à polícia e passou um vermelho

No fim do rali, Sebastien Ogier foi multado pela FIA

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) venceu hoje o rali da Croácia, terceira prova do Campeonato do Mundo, e chega ao rali de Portugal na liderança do Mundial.

O atual campeão do mundo terminou com o tempo de 2:51.22,9 horas, deixando o galês Elfyn Evans (Toyota Yaris) no segundo lugar, a apenas 0,6 segundos, com o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a fechar os lugares do pódio, em terceiro, a 8,1 segundos.

Mas toda esta história podia ter sido muito diferente para o piloto francês, que teve um acidente de viação quando fazia a ligação entre o parque fechado e a primeira classificativa de domingo. Ao perceber que algo não estaria bem no Toyota Yaris, Ogier mudou de faixa de rodagem, acabando por embater com um BMW que o tentava ultrapassar pela direita, utilizando a faixa de bus.

O momento do acidente:

Ogier trocou dados com o condutor da BMW e, com a permissão dos organizadores do rali e de um membro da equipa que estava ao local, acreditou que poderiam prosseguir. Mas, uma patrulha da polícia de trânsito interveio. O campeão mundial acabou por "forçar" a saída, apesar a oposição policial.

No fim do rali, Ogier foi multado pela FIA: 5000 euros por deixar o loca do acidente sem autorização da polícia e mais 2000 euros por passar um sinal vermelho, mais à frente.