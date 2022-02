Rali da Bélgica adicionado ao calendário do Mundial de 2022

O Mundial arrancou em janeiro com o Rali de Monte Carlo, com a vitória do veterano francês Sébastien Loeb (Ford Puma).

O Rali da Bélgica foi esta sexta-feira adicionado ao calendário do Mundial de 2022 e vai ser disputado entre 18 e 21 de agosto, numa competição que conta com 13 provas, incluindo o Rali de Portugal.

A prova de Ypres vai ocupar a nona data do Campeonato do Mundo de ralis (WRC), a única que ainda estava por definir no calendário de 2022. A prova é disputada em asfalto, no noroeste da Bélgica, tendo sido organizada pela primeira vez em 1965, contando, habitualmente, para o campeonato da Europa de ralis.

"A Bélgica trouxe algo bem diferente para o WRC no ano passado devido às suas complicadas etapas especiais e formato acelerado, o que significava que havia pouco tempo para alguém parar para respirar", refere a organização do WRC.

A última vaga no calendário resumia-se a uma escolha entre o Rali da Bélgica e o Rali da República Checa, que ambicionava receber uma prova do Mundial pela primeira vez.

"Ficámos muito impressionados com o profissionalismo e os planos da equipa organizadora em Zlin. O rali continua a ser um evento chave no Campeonato da Europa e a porta continua aberta para as suas ambições no WRC", acrescenta.

Já a 55.ª edição do Rali de Portugal vai ser a quarta das 13 etapas do Mundial, disputando-se entre 19 e 22 de maio, e vai marcar a estreia dos carros híbridos em pisos de terra.

O Mundial arrancou em janeiro com o Rali de Monte Carlo, com a vitória do veterano francês Sébastien Loeb (Ford Puma), prosseguindo nos troços de neve e gelo no Rali da Suécia, entre 24 e 27 de fevereiro, e no asfalto do Rali da Croácia, de 21 a 24 de abril, fazendo do rali português o primeiro em terra.